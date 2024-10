Lotito non ci sta: «In 20 fanno un gesto nostalgico e paga la società?»

Lotito chiede un cambio delle norme, se un ristretto gruppo di persone fa gesti sbagliati non è giusto che paghi la società

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nel corso del Festival dello Sport in programma a Trento, ha chiesto che si intervenga su alcune norme. Tra queste anche quella che vede pagare una società, a suo avviso esente di responsabilità, per eventuali gesti compiuti da pochi.

UNA NORMA DIVERSA – «20 persone fanno un saluto nostalgico nello stadio e la società paga ma che responsabilità ha? Servono nuove norme per non essere ostaggio di certe persone, servono norme per il riconoscimento facciale e poi un’azione di prevenzione nelle scuole per far rispettare le regole»