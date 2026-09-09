Hanno Detto
Cardone: «La risposta di Lotito a quanto accade è priva di autocritica. Parlare di lui alimenta il suo ego!»
Giulio Cardone si è espresso sul comportamento di Lotito e non solo anche a fronte delle proteste della tifoseria biancoceleste
L’ambiente biancoceleste resta agitato dalle polemiche legate alle uscite pubbliche del patron. Come riferito durante il consueto intervento ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica Giulio Cardone ha analizzato con durezza l’atteggiamento della presidenza: «Anche quando la Lazio è prima in classifica, si finisce a parlare soprattutto del “caso-Lazio”. La risposta di Claudio Lotito a tutto ciò che sta accadendo è sempre stata priva di autocritica».
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I motivi dello scontro secondo Cardone
Il nodo centrale della contestazione risiede nel rapporto logorato con la tifoseria e nella mancanza di empatia verso la piazza. «I due pilastri della critica rivolta al presidente sono l’incapacità di scusarsi davanti ad errori evidenti, come le recenti dichiarazioni sulla storia della Lazio, e la mancanza di autocritica», ha proseguito Cardone. Il giornalista ha poi evidenziato l’amarezza dei sostenitori: «Se ai tifosi togli un’intera estate in cui possono sognare i nuovi acquisti, come fai a non scusarti? Ora le cose stanno andando bene e si prende i meriti».
Il circolo vizioso descritto da Cardone
L’analisi si sposta poi sul clima di protesta permanente che circonda il club capitolino. «La gente vuole, giustamente, che Lotito venda la Lazio, però non credo sia giusto continuare a parlare sempre e comunque di lui. Anche perché questo non fa che alimentare il suo ego», ha concluso Cardone, invitando l’ambiente a non cadere nella trappola di un personalismo estenuante.
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