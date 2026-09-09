Gila torna pienamente a disposizione di Amorim dopo il problema fisico accusato contro la Juventus ma Gabbia è a rischio

Il Milan ha ripreso oggi gli allenamenti a Milanello dopo il giorno di riposo concesso da Ruben Amorim. La squadra rossonera ha iniziato la preparazione in vista della sfida di sabato alle ore 18:00 contro la Lazio all’Olimpico, ma l’attenzione principale dello staff tecnico è rivolta alle condizioni di Matteo Gabbia.

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Gabbia ancora fermo ai box: domani nuovi controlli

Il difensore è stato infatti l’unico assente nella seduta odierna sul campo. Gabbia, alle prese con un’infiammazione alla caviglia, ha svolto un programma personalizzato in palestra e resta da valutare in vista del prossimo impegno di campionato.

Nella giornata di domani verranno effettuati nuovi controlli per capire se il centrale potrà tornare gradualmente ad allenarsi con il gruppo e aumentare le possibilità di essere convocato per la trasferta contro la squadra di Gennaro Gattuso. L’eventuale recupero del centrale italiano sarebbe importante per Amorim, che dovrà gestire una fase della stagione con diversi impegni ravvicinati e vuole avere più soluzioni possibili nel reparto arretrato.

Gila recuperato dopo il problema contro la Juventus

La notizia positiva per i rossoneri arriva invece da Mario Gila. L’ex difensore della Lazio, uscito nel finale della sfida contro la Juventus per un problema fisico, ha completamente recuperato ed è tornato regolarmente a lavorare con il resto della squadra.

Lo spagnolo avrà così l’opportunità di affrontare proprio il club che lo ha valorizzato e fatto crescere prima del trasferimento al Milan, diventando uno degli elementi più importanti della difesa rossonera. Per Amorim resta quindi il nodo legato a Gabbia, mentre il rientro di Gila rappresenta un segnale positivo in vista della sfida dell’Olimpico.