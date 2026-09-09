Serie A, Motta inserito nella Top 11 dei migliori Under! La classifica

Serie A, Edoardo Motta è stato inserito nella Top 11 dei migliori Under: formazione realizzata nell’ambito del report curato da Bacconi

I vertici del nostro calcio scommettono forte sui talenti del futuro. Nella cornice dell’Arena Civica Gianni Brera di Milano, in occasione dell’incontro “Quale età per la Primavera?”, la Lega Serie A ha svelato l’atteso report curato dall’analista Adriano Bacconi per censire i 100 profili azzurrabili più promettenti (tutti nati dal 2004 in poi e con una quotazione pari o superiore al milione di euro). Tra i profili top inseriti nell’undici ideale spicca l’estremo difensore biancoceleste Edoardo Motta.

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L’ascesa e la consacrazione di Edoardo Motta

Il portiere classe 2005 ha bruciato rapidamente le tappe, trasformandosi in una delle garanzie più solide dell’intero panorama giovanile nostrano. Durante il passato campionato, Motta si è guadagnato sul campo la fiducia dell’ambiente collezionando ben 11 apparizioni complessive tra le fila della prima squadra e mostrando una maturità tra i pali del tutto fuori dal comune per un diciottenne.

L’impresa in Coppa Italia firmata da Motta

La definitiva consacrazione del baby prodigio è scolpita nella semifinale di Coppa Italia disputata contro l’Atalanta. In quell’occasione, Motta ha sfoderato una prestazione monumentale neutralizzando ben quattro tiri dal dischetto su cinque tentativi complessivi dalla lotteria finale. Una prova da vero fenomeno che ha spalancato le porte della finalissima agli uomini dell’allora tecnico Maurizio Sarri.

La formazione ideale

MODULO 4-2-3-1: Motta; Kayode, Comuzzo, Ahanor, Bartesaghi; Bidon, Ndour; Montoro, Buonanotte, Koleosho; Francesco Pio Esposito