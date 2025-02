Lotito, finisce un’era in FIGC: il presidente della Lazio non è stato rieletto in alcun ruolo. I dettagli

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, non è stato rieletto in FIGC. Tutti i dettagli

Come riportato da Sportface, da oggi finisce ufficialmente un’era: il presidente della Lazio Claudio Lotito dopo sedici anni non ha più alcun ruolo in FIGC. Giornata importante in FIGC, con la rielezione di Gabriele Gravina come presidente.

E’ ufficiale anche l’elezione di Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve, come consigliere federale in quota Lega Serie A. Insieme a lui sono stati eletti Stefano Campoccia dell’Udinese e il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta, oltre al presidente Ezio Maria Simonelli. Un mandato valido per il quadriennio 2025-2028.