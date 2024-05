Lotito, il presidente non ha dubbi: «Senza di me questo club non sarebbe più ESISTITO» e cita cosi la Juventus

Lotito, il presidente biancoceleste rilascia delle forti dichiarazioni in occasione del 50° anniversario dello scudetto

In occasione della celebrazione dello storico scudetto della Lazio targato Maestrelli del 1974, ha parlato Lotito il quale ha rilasciato queste dichiarazioni piuttosto forti

PAROLE – Il tema dev’essere di vincere tutti insieme, io come presidente devo armonizzare l’ambiente in modo che tutto vada alla perfezione. Senza di me nel 2004 l società non sarebbe esistita. Lenzini e la squadra del ‘74 mi hanno insegnato tanto, loro sono qui perché credono nei valori della Lazio, spronare i giocatori attuali, dare un senso di responsabilità che io sento con l’obiettivo di emulare la vostra storia e magari portare uno Scudetto. Dopo la Juve siamo la squadra che ha vinto di più negli ultimi anni. Io la storia la coltivo e la metto in pratica. Qui c’è l’Assessore che ha visto il progetto del Flaminio. Io la storia la coltivo e la metto in pratica, fatti e non parole. Speriamo che abbia il consenso delle istituzioni. Chi l’ha visto ha detto che è un capolavoro e che sembra un allargamento dell’architetto Nervi. Non ci sono cambiamenti di estetica e quindi cercheremo di adeguarlo alle esigenze dei nostri tifosi sperando di aver fatto una cosa fatta bene. Stiamo ultimando l’academy, aggiungendo campi, scuola e la chiesa, perché crediamo nei valori cristiani