Lotito: «Fazzini? Non è che se non prendiamo lui non arriva nessuno. L’offerta fatta all’Empoli è più che giusta»

Lotito, il presidente biancoceleste si esprime in occasione del Premio Bigiarelli parlando del mercato delle aquile, di Fazzini e non solo

In occasione del Premio Bigiarelli, il presidente della Lazio Lotito ha parlato di diversi temi tra cui il mercato e Fazzini, dichiarazioni raccolte da TMW

MERCATO/FAZZINI – Io non rispondo… Il mercato lo faccio nelle sedi competenti. Mi è stato chiesto di fare un’offerta per Fazzini, la società l’ha fatta tramite il direttore sportivo, ognuno è libero di accettare o no. L’offerta era più che congrua, oltre 10 milioni… Non è che è o Fazzini o morte. Quando faremo il documentario vedrete che io ho allestito, oltre al centro sportivo, anche una sala scouting dove ci sono 8 persone che lavorano h24 per monitorare tutti i giocatori nel mondo

FLAMINIO – Flaminio? Non ci sono aggiornamenti. Dei problemi burocratici se ne parla all’interno dell’amministrazione, non fuori. Gli obiettivi si raggiungono, non si promettono. Ci sono delle procedure che devono essere seguite, come ha detto il sindaco, e non si fa schioccando le dita, richiedono del tempo. Ci vuole il tempo materiale per fare tutti, va rispettare l’intero iter. La conferenza dei servizi non è aperta? È apera nel senso che è iniziato ora l’iter per poter dopo consentire all’amministrazione comunale di esprimere un parere sulla pubblica utilità