Los Angeles Galaxy, per il dopo Ibrahimovic c’è Zarate

L’ex giocatore della Lazio, Mauro Zarate, sarebbe il principale candidato per rimpiazzare Ibrahimovic al Los Angeles Galaxy

Ibrahimovic lascia il testimone. La sua esperienza al Los Angeles Galaxy sembra andare verso la conclusione, tra i desideri del giocatore infatti ci sarebbe tornare in Europa nonostante il contratto fino al 2021. L’allenatore, Guillermo Barros Schelotti, è già in cerca di un sostituto: come riportato da TyC Sports, l’ex tecnico del Boca Juniors avrebbe messo in cima alla lista l’ex Lazio Mauro Zarate.