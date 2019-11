Lazio, Wilson: «Che squadra sarebbe col miglior Milinkovic!»

Wilson, storico condottiero della Lazio del ’74, ha analizzato il momento della squadra di Inzaghi soffermandosi su Milinkovic

La Lazio si è ritrovata. Dop qualche falsa partenza, sembra aver ingranato la marcia giusta per riprendere la corsa ai vertici della classifica. Il bel gioco è ormai il marchio di fabbrica, concretizzato anche con un ritrovato ciniscmo. Ad analizzare la squadra è Wilson, storico condottiero dello Scudetto del ’74, che a Radiosei ha dichiarato: «La Lazio ha un gioco entusiasmante, è un piacere vederla giocare. Ha 3-4 giocatori di valore assoluto, se loro girano anche il resto della squadra ne risente in positivo. Immagino se ci fosse anche il miglior Milinkovic che Lazio potremmo vedere. Devo ammettere che il serbo dà una mano anche in fase di non possesso, anche per quello stiamo andando meglio in fase difensiva. In attacco siamo incredibili, soprattutto sul centro-sinistra».