Longhi su Immobile: «Scarpa d’Oro? Ha segnato tanti gol su rigore…»

Bruno Longhi ha criticato la consegna della Scarpa d’Oro a Ciro Immobile, premio con cui oggi il bomber è stato insignito

Oggi l’emozionante premiazione di Immobile in Campidoglio. Il bomber della Lazio ha ricevuto la tanto attesa e voluta Scarpa d’Oro, un premio che è solo uno dei tanti traguardi raggiunti nella sua carriera. Bruno Longhi – noto giornalista – ha però criticato l’onorificenza:

«Avere Ciro in squadra è tanta roba. Difficile collocarlo in una classifica. Non sono stato soddisfatto dalla sua Scarpa d’Oro, perchè ha giocato più partite e segnato più gol su rigore. Serve un correttivo del coefficiente», ha dichiarato a Tuttomercatoweb.