Immobile: «La maglia della Lazio per me è una seconda pelle» VIDEO

Ciro Immobile ha risposto alle domande dei giornalisti a seguito della premiazione per la Scarpa d’oro

Al termine della cerimonia di premiazione per la Scarpa d’oro, Ciro Immobile si è fermato a rispondere ad alcune domande da parte dei giornalisti:

SULLA PREMIAZIONE – «È il punto più alto della mia carriera, quando vedo questo premio mi viene ancora di più la voglia di raggiungere altro, magari insieme ai miei compagni. Loro mi hanno messo nelle migliori condizioni di poter vincere questo premio».

FAMIGLIA E AFFETTI – «Credo che un uomo si senta soddisfatto e credo che possa dare il meglio quando ci sono persone che ti vogliono bene e che ti amano. Questo io nella mia vita ce l’ho sempre avuto e mi ha sicuramente avvantaggiato».

OLTRE I GOL – «Ho sempre detto dal primo giorno che sono arrivato che quando indosso la maglia della mia squadra per me è come avere una seconda pelle. In tutti questi anni ho sempre dimostrato di uscire dal campo con la maglia sudata. Ho fatto tantissimi gol e questo è quello che resta nella storia ma voglio che la gente si ricordi di me anche per quello che sono fuori dal campo».

CAPOCANNONIERE – «Quest’anno vado un po’ a rilento ma comunque lo score è buono. Peccato per le ultime partite perché si poteva tenere il ritmo di altri attaccanti che stanno facendo meglio di me. Sicuramente non mi accontento, è ovvio che voglio vincerla -la classifica cannonieri della Serie A, ndr- altre volte e ce la metterò tutta per farlo».

Queste invece le parole a Lazio Style Radio: «I miei compagni si sono impegnati tantissimo per farmi segnare. Me la sono super sudata, sono riuscito a vincere questo trofeo superando grandissimi campioni. Questo traguardo l’ho raggiunto grazie alla passione e l’amore che nutro per questo sport. La gente laziale mi ha amato da subito per il mio modo di essere dentro e fuori il terreno di gioco, sono orgoglioso di questo. Fino a quando indosserò la maglia della Lazio darò il massimo per ottenere altri traguardi personali e di squadra».