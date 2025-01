Liverani: «Il derby sfugge ad ogni classifica. La sfortuna di Baroni è questa»

Fabio Liverani, ex allenatore della Lazio, ha parlato così del derby della Capitale tra i biancocelesti e la Roma di Claudio Ranieri

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani ha parlato così del derby della Capitale tra Roma e Lazio:

PAROLE – «Il derby sfugge ad ogni classifica. Certo, il momento della Roma è diverso adesso rispetto a ottobre. La barca è tornata a galla, il gap si è ridotto a livello di forma. Se la Roma dovesse perderlo, sarebbe un macigno sulla stagione. La Lazio, anche dovesse perderlo, ha ancora tante occasioni da poter sfruttare. Penso che la Lazio andrà a prendere alta la Roma. Sono sicuro che partirà forte per levare sicurezze. Dall’altra parte Ranieri rischierà poco, difficilmente giocherà dal portiere e non concederà tante occasioni per il recupero alto. Giocherà sulle seconde palle. Occhio a tal proposito a Paredes e Dybala, che possono diventare pericolosi insieme a Salemakers.

Dele-Bashiru può essere una chiave, perché va a prendere Paredes e può giocare fra le linee. Giocatori che prenderei della Roma? Svilar e Dybala. Per Baroni la sfortuna di avere una panchina risicatissima per via degli infortuni».