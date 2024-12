Liverani sulla Lazio: «Dalla vittoria di Napoli la squadra si porta questa consapevolezza in più»

Liverani, l’ex biancoceleste si unisce ai commenti di elogio nei confronti della squadra capitolina dopo la vittoria di ieri sera a Napoli

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Fabio Liverani si esprime riguardo la situazione della Lazio alla luce della vittoria dei biancocelesti sul Napoli

PAROLE – Una Lazio bella, come approccio alla partita: ha lottato, ha sofferto, ha risposto colpo su colpo. È scesa a Napoli non cercando solo di speculare ma giocando con le proprie armi e sapendo di avere le qualità per fare male. Questa è la cosa più bella che Baroni e i ragazzi si portano a casa: la consapevolezza di potersela giocare con tutti. Magari a maggio il Napoli vincerà e mi smentirà, ma se oggi prende la febbre ad alcuni interpreti, non ne ha altri pronti. La Lazio questo problema non ce l’ha, il gruppo mi dà garanzie nella totalità della rosa. Il gol? C’è una velocità e qualità di esecuzione nella giocata e nella conclusione necessarie per realizzare quella rete a fine partita