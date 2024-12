Liverani torna su Lazio Inter: «Difficile da commentare, ottima mezzora, ma poi...»

Le parole di Fabio Liverani, ex calciatore della Lazio, che torna sulla brutta sconfitto dell’Olimpico contro l’Inter

Intervenuto sulle frequenze di Radiosei, l’ex allenatore del Lecce, Fabio Liverani, ha detto la sua sul momento della stagione che sta attraversando la Lazio, partendo proprio dalla pesante sconfitta rimediata lunedì sera in campionato contro l’Inter per 0 a 6. Ecco l’analisi fatta dal tecnico sul roboante successo ottenuto dai nerazzurri di Simone Inzaghi allo Stadio Olimpico: l’allenatore sottolinea come anche il doppio infortunio avuto da Gila e da Gigot abbia influenzato in negativo la partita dei biancocelesti.

PAROLE – «Quella contro l’Inter è una partita difficile da commentare, la Lazio ha fatto un’ottima mezz’ora. Gli infortuni di Gila e Gigot hanno creato grandi difficoltà, sono giornate in cui l’Inter non ti permette di rientrare di qualche errore. È una sconfitta brutta nella sua grandezza, ha ragione Baroni nel dire che la sua squadra non ha capito il tipo di partita».