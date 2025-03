Liverani: «Guendouzi e Rovella sono in calo»

L’ex giocatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alle prestazioni dei due centrocampisti biancocelesti

Fabio Liverani ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato anche dei due centrocampisti della Lazio.

IL COMMENTO – «Guendouzi e Rovella che sono stati straordinari per 6-7 mesi, adesso si vede che sono un pochino in debito. Non è semplice avere sempre quel ritmo. Dovrebbero essere aiutati da due esterni e dal trequartista, ma non con maglie così larghe. La Lazio ha la forza mentale e fisica di andare a prendere gli avversari e vincere tutti i duelli? Al momento vedo che la squadra arriva in ritardo».