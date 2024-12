Liverani: «Vi dico che partita mi aspetto tra Lazio e Atalanta e cosa penso di Baroni e Gasperini»

Liverani, l’ex biancoceleste alla vigilia della partita dell’Olimpico si esprime rilasciando le sue considerazioni a riguardo anche sui due tecnici

Alla vigilia della partita della Lazio contro l’Atalanta, ai microfoni di Radiosei ha parlato Fabio Liverani il quale rilascia alcune considerazioni sulla partita e su Baroni e Gasperini.

PARTITA – La gara di domani contro l’Atalanta è fondamentale per la Lazio. Credo che la squadra di Baroni debba dare una risposta di prestazione contro la prima della classe. A differenza di Inter, per un motivo, Lecce, per un altro, domani se fossi il tecnico vorrei ritrovare un prestazione simile a quella del recente passato. Ho la sensazione che un centrocampista in più come Dele-Bashiru contro questo tipo di avversario possa essere una chiave importante. Sarà una gara molto tattica e giocata sui duelli, anche per questo credo parta titolare Isaksen. Il danese è più attento tatticamente rispetto a Tchaouna.

BARONI E GASPERINI – Ci sono dei punti di contatto tra il gioco di Gasperini e quello di Baroni. Sono interpretazione dei ruoli molto mobili nell’aprirsi e nell’inserirsi. In tal senso c’è un tratto comune, ci sono giocatori che hanno una zona di partenza non continuative. Poi, è chiaro, che l’Atalanta ha consolidato nel tempo aggiungendo delle grandi varianti, anche di gioco.