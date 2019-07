AURONZO DAY 3 – La Lazio nella Sala Consiliare, Inzaghi: «Vogliamo continuare a fare bene» FOTO & VIDEO

Lazio, ad Auronzo di Cadore va in scena l’incontro con l’amministrazione comunale. La sindaca: «Grazie ai tifosi il paese è più bello». Poi l’intervento di Inzaghi…

La Lazio è arrivata ad Auronzo già da qualche giorno. Per il dodicesimo anno consecutivo, la società capitolina ha scelto Le Tre Cime di Lavaredo per iniziare la nuova stagione. Ormai, la cittadina veneta è come una seconda casa per il club e, questa sera, la squadra biancoceleste ha incontrato l’amministrazione comunale di Auronzo di Cadore per rafforzare questo sodalizio ormai decennale. Ecco di seguito il video dei giocatori che si preparano ad entrare nella Sala Consiliare.

IL SALUTO DEL SINDACO – Ha inaugurato la serata la prima cittadina di Auronzo, Tatiana Pais Becher. Le sue parole: «Benvenuti a nome dell’amministrazione comunale. Un ringraziamento al pubblico presente. Un benvenuto di cuore a tutti i tifosi, giocatori, staff. Per noi è un grande onore poter ospitare il ritiro della Lazio per la dodicesima volta consecutiva. Auronzo è una location ideale per i ritiri delle squadre calcistiche. Si è instaurato un rapporto di empatia. Congratulazioni per la vittoria della Coppa Italia. Ringrazio tutti i tifosi laziali. Il paese non è mai stato così bello». Il vicesindaco Zandegiacomo ha aggiunto: «Volevo salutare in particolare Radu. Saluto la società Lazio e il presidente Lotito. Lazio una delle squadre più importanti d’Italia, è stato un anno importante per noi». Infine l’organizzatore Lacchè: «Grazie a tutti, ogni anno riusciamo a fare qualcosa di migliore per la nostra Lazio. Ringrazio tutti, anche a Inzaghi, speriamo che anche quest’anno ci faccia vincere un trofeo. Speriamo di passare un bel ritiro»

I SALUTI DELLA LAZIO– Dopodiché è intervenuto il club manager Angelo Peruzzi. «Siamo onorati di essere qui, lavoriamo benissimo in questo paese. Troviamo una familiarità incredibile. Vogliamo, come ha detto Inzaghi, vincere qualcosa anche quest’anno, ce la metteremo tutta. So che Auronzo ha dei cittadini fantastici, risolverete presto tutti i vostri problemi». Il responsabile della comunicazione, Stefano De Maritino ha aggiunto: «Vi porto i saluti di tutti. Un anno importante, ma anche faticoso e difficile. È stato un campionato equilibrato, con tante tensioni, ma con un epilogo straordinario. L’asticella si è alzata, la Lazio è cresciuta. Rispetto a dieci anni fa sembra di stare su un altro pianeta. Questo grazie alla società, scegliendo anche dirigenti di altissimo livello»

INZAGHI – Durante l’evento ha preso la parola anche Simone Inzaghi. «Ringraziamo il Sindaco, continua il connubbio vincente fra noi e Auronzo. Per me è il settimo anno qua fra allenatore e giocatore, quindi per me è molto speciale. Grazie a questi ragazzi riusciamo sempre a fare qualcosa di positivo, speriamo che questo ritiro ci faccia preparare la stagione nel migliore dei modi. Quest’anno gli organizzatori si sono superati, speriamo che possa esserci un legame ancora molto lungo e che possa portarci a togliere ancora molte soddisfazioni»

Omaggio per tutti i calciatori: degli occhiali speciali creati per i dieci anni della proclamazione delle dolomiti come patrimonio dell’umanità. Al loro interno sono incisi i nomi dei giocatori con lo stemma della Lazio e una pietra delle Tre Cime di Lavaredo. Durante la distribuzione, applausi e vera e propria standing ovation per Stefan Radu.

La serata si conclude alle 21.30, i calciatori prima di lasciare la Sala Consiliare del comune di Auronzo si sono fermati a salutare i tifosi.