Consiglio Federale: si decidono oggi i piani B e C del campionato in caso di nuovo stop. Ecco tutte le parole e le notizie LIVE

Retrocessioni, promozioni e algoritmo. Questi sono solo alcuni dei temi che saranno trattati oggi in Consiglio Federale: oggi si prenderà una decisione sull’eventuale nuovo stop del campionato. La Lega Serie A ha proposto di cristallizzare la classifica, provocando l’ira di FIGC e Lega B. Vedremo a partire dalle 12.00 cosa succederà nel consiglio che si preannuncia accesissimo.

Consiglio Federale LIVE

ORE 14.15 – Da quanto emerge dal Consiglio il campionato femminile di Serie A non riprenderà.

ORE 14.00 – Secondo le prime indiscrezioni, è stato approvato l’algoritmo per definire i verdetti della Serie A in caso di nuova sospensione. Playoff e playout saranno invece disputati solamente se lo stop sarà di breve durata.

ORE 13.30 – Secondo Sky Sport, La serie A non starebbe convincendo nessuno. Dovrebbe passare delibera con decisione sul campo

ORE 12.10 – Inizia il Consiglio!

ORE 11.30 –Anche il presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, Renzo Uliveri prima del Consiglio ha affermato: «Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine».(CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

ORE. 11.15 – Il presidente della Lega Pro Ghirelli all’entrata in Figc ha rilasciato alcune dichiarazioni. (CLICCA QUI PER LE SUE PAROLE)

Ore 11.00 – Iniziano ad arrivare i primi protagonisti: il presidente della Serie A Dal Pino, il patron della Lega Pro Ghirelli insieme a Lo Monaco e al presidente Claudio Lotito.