Ulivieri: «Spero passi la linea della FIGC. No alle furbate»

Il numero uno dell’AIA, Renzo Ulivieri, all’entrata del Consiglio Federale in Figc ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti. Queste le sue parole:

«Spero che passi la linea federale, noi come Associazione siamo per quella. La speranza è che non serva niente di tutto questo e che si possa arrivare alla fine. Se c’è la volontà da parte di tutti arriveremo alla fine. Le furbate sono una brutta cosa, non funziona, ma l’ideologia è penetrata dentro di noi da troppo tempo. Il tifo violento? Ne vediamo troppe, c’è tantissima violenza in tutto il mondo. Fortunatamente c’è anche reazione popolare e la risposta deve essere collettiva, a partire dalle istituzioni fino alle coscienze di tutti noi».