LIVE Calciomercato Lazio: Wallace tra Benfica e Monaco, mentre Durmisi…

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 9 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

DURMISI – La Lazio lavora sulle uscite: tra i partenti anche Riza Durmisi. Per il suo ruolo ci sono già Lulic e Jony, senza dimenticare Lukaku che potrebbe tornare protagonista nella nuova stagione. Per il danese resta forte l’interesse del Fenerbahce, ma – come ricorda l’edizione odierna de Il Tempo – non sono da escludere anche Betis (che lo riprenderebbe dopo un anno dalla cessione), Marsiglia e Brøndby IF.

WALLACE – Il calciomercato inglese si è chiuso ieri e Wallace è ancora un giocatore della Lazio. Lo status di extracomunitario ha complicato il trasferimento al Wolverhampton, ora a Mendes il compito di trovare una nuova destinazione al suo assistito: Benfica e Monaco in pole. I due club hanno ottimi rapporti col super agente, come sottolineato da Il Tempo, ma non è escluso l’inserimento di altri club.

MILINKOVIC – Allontanato lo spettro della Premier League, Milinkovic può rimanere a Roma. Il PSG sembra l’unica meta possibile in caso di partenza. Intanto, anche l’Inter ci pensa ma per arrivare al Sergente deve prima monetizzare (QUI LA NOTIZIA COMPLETA)