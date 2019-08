Calciomercato Lazio, Tounkara vicino alla Viterbese

Mamadou Tounkara è in uscita dalla Lazio. Il classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2020 e potrebbe accasarsi alla Viterbese

Il più è fatto, adesso l’obiettivo è sfoltire la rosa. Continuano a passare le ore e il calciomercato della Lazio non subisce variazioni né in entrata né in uscita. Con la conferma sempre più vicina di Milinkovic, Tare e Lotito lavorano alle cessioni, per poi negli ultimi giorni provare a centrare qualche acquisto per puntellare la rosa.

TOUNKARA – Non rientra nei piani della Lazio Mamadou Tounkara, in questi giorni a Formello insieme agli altri fuori rosa. Dopo le ultime esperienze all’estero, si sta muovendo qualcosa in Italia per il senegalese, per cui avevano fatto qualche sondaggio Livorno, Catania e Cosenza nei mesi scorsi (qui la notizia). Adesso secondo Tusciaweb.eu la squadra più vicina al classe 1996 è la Viterbese. Il suo contratto scade nel 2020 e la formula con cui potrebbe trasferirsi non è ancora decisa. Questa destinazione però è gradita da Tounkara, che non si allontanerebbe tanto da Roma, dopo la nascita di sua figlia.