LIVE Calciomercato Lazio: Tare a Londra per nuovi acquisti, Badelj e la Fiorentina si allontanano

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti sulle trattative del 7 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Live Calciomercato Lazio / Lazio attivissima sul mercato, ora però la società si concentrerà anche sulle cessioni, visti i tanti esuberi che sono in cerca di una sistemazione.

In entrata dopo le ufficialità di Adekanye e Vavro, si attendono quelle di Jony e Lazzari. Per il terzino della Spal bisogna ancora attendere qualche ora, ma si tratta solo di una formalità. Non è più così scontata la partenza di Felipe Caicedo, se l’ecuadoriano abbasserà le sue pretese sul rinnovo potrebbe ancora restare a Roma per la felicità di Inzaghi e quel punto la Lazio non sarebbe più costretta a cercare un vice Immobile. Parte di quella somma potrebbe essere reinvestita per un attaccante esterno, ecco perchè in questi giorni il ds Tare è volato a Londra.

Dopo la difesa, il reparto che avrà bisogno sicuramente di rinforzi è il centrocampo. Inseriti nella lista dei partenti sia Bersiha che Badelj. Per il croato si era registrato l’interesse della Fiorentina, ma il ds Prade non avrebbe nessuna intenzione di investire per un giocatore che appena un anno fa ha lasciato Firenze a parametro zero. A questo punto restano vive solo le piste estere. Murgia, inserito nella trattativa per Lazzari, si trasferirà alla Spal, mentre Cataldi dovrebbe restare grazie al rinnovo che arriverà nei prossimi giorni. Discorso a parte per Milinkovic e Luis Alberto: il primo è corteggiato da United e PSG, mentre lo spagnolo sogna un ritorno a Siviglia, ma possono partire solo se sul tavolo di Lotito arriveranno delle offerte irrinunciabili. Si chiude invece defintivamente l’avventura di Stefan Radu con la Lazio, il rumeno non è stato neanche inserito nella lista delle visite mediche e non partirà per Auronzo. Ora bisogna solo capire se ha intenzione di trovare una nuova sistemazione o impuntarsi, ma a quel punto finirà fuori rosa.