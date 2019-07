Radu, escluso dalla lista dei convocati: si chiude la sua storia d’amore con la Lazio

Stefan Radu non sarà convocato per il ritiro di Auronzo: si chiude la sua avventura alla Lazio dopo 11 anni

Radu e la Lazio, una storia d’amore che sta per conoscere la parola fine. Come riporta Il Corriere dello Sport, il difensore romeno non sarà convocato per il ritiro di Auronzo. Per la prima volta dal 2008 è fuori: 11 anni di carriera che si chiudono in questo modo. Strappo con la società, che a fine campionato gli ha consegnato il cartellino in mano nonostante il contratto sino al 2022. Radu non rientra più nei piani della Lazio. Così non raggiungerà nemmeno il record di presenze che detiene Favalli (401, Stefan invece si fermerà a 348). La rottura ormai è totale, e in questo momento sta valutando le diverse offerte che gli sono arrivate dall’Italia e un po’ da tutta Europa. Dalla Romania dicono però che Radu non ha nessuna intenzione di muoversi da Roma e così potrebbe addirittura finire fuori rosa. Un vero peccato dopo 11 anni vissuti con l’aquila sul petto.