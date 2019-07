Lazio, il ‘The Sun’ rivela: «L’agente di Milinkovic è in Inghilterra!»

Secondo il ‘The Sun’, l’agente di Milinkovic sarebbe in Inghilterra per incontrare il Manchester United e cercare un accordo

Come anticipato, il Manchester United starebbe continuamente monitorando Milinkovic-Savic e la sua situazione con la Lazio. Il futuro del’ Sergente’ si è intrecciato con quello di Pogba, sempre più verso Madrid, e per i ‘Red Devils’ il centrocampista serbo è l’indiziato numero uno per sostituire l’ex Juventus. Secondo quanto riporta il ‘The Sun’, poi, l’agente di Sergej sarebbe volato nel weekend in Inghilterra. Obiettivo del viaggio l’incontro con la dirigenza dello United per cercare un accordo. L’indiscrezione arriva immediatamente dopo quella, proveniente dalla Spagna, secondo cui sarebbe già pronta l’offerta degli inglesi per il talento biancoceleste.