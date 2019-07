Lazio, sms di Luis Alberto ad Inzaghi: «Voglio restare!»

Luis Alberto nei giorni scorsi avrebbe contattato il tecnico biancoceleste per ribadire la sua volontà

Resta ancora vivo l’interesse del Siviglia per Luis Alberto e le voci su un suo possibile addio continuano ad arrivare ogni giorno, soprattutto dopo le dichiarazioni rilasciate ai media spagnoli contro il presidente Lotito. Il giocatore però, come riporta Repubblica, ha voluto spazzare via le ultime indiscrezioni e nei giorni scorsi avrebbe inviato un sms a mister Inzaghi ribadendo la sua reale volontà: «Voglio restare». Ora toccherà alla Lazio blindarlo, e nelle prossime settimane non è escluso un incontro con la dirigenza per prendere una decisione definitiva sul suo futuro.