LIVE Calciomercato Lazio – Si pensa ad un altro attaccante. In uscita Durmisi e Wallace

LIVE Calciomercato Lazio – News e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 15 luglio che riguardano la squadra biancoceleste

Live / Calciomercato Lazio – Ecco tutto sulle trattative in entrata e in uscita dei biancocelesti.

Dopo il reintegro di Radu (oggi visite mediche per lui), difficilmente ci saranno altri colpi in entrata per il reparto difensivo. Cercano una sistemazione invece Wallace (piace in Premier League) e Durmisi, diviso tra Marsiglia e Besiktas. Quattro giocatori invece verrano ceduti alla Salernitana: Kiyine, Casasola, Karo e Lombardi, tutte operazioni solo da ufficializzare.

ATTACCO – A prescindere dalla permanenza di Felipe Caicedo, la Lazio si guarda intorno per un nuovo rinforzo in attacco: sulla lista di Tare ci sono Petagna e Pavoletti, ma il nome nuovo è quello di Fernando Llorente, che si è svincolato dal Tottenham.