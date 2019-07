Calciomercato Lazio, Bordeaux su Badelj

Calciomercato Lazio, Badelj in partenza su di lui i francesi del Bordeaux

Mentre la Lazio si allena all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo la società lavora anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Uno dei possibili partenti è Milan Badelj, solo una stagione per lui in biancoceleste che però non ha convinto. Potrebbe essere lui quindi la prima pedina in uscita che potrebbe aprire poi nuovi scenari per quel che riguarda eventuali colpi in entrata.

Come riporta Sky Sport sull’ex Fiorentina ci sarebbe l’interesse concreto del Bordeaux. Le due società starebbero trattando per trovare l’accordo sul trasferimento del giocatore.