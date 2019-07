Stefan Radu in Paideia per le visite mediche di rito, poi partita per Auronzo

Stamattina alle 8 come da programma è arrivato in Paideia per le visite mediche Stefan Radu. Il rumeno dopo la “pace”, può considerarsi a tutti gli effetti ancora un giocatore della Lazio. Nel pomeriggio raggiungerà la squadra ad Auronzo di Cadore. In giornata sono attesi per le visite anche Badelj e Jony.