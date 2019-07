Calciomercato Lazio, Wallace verso il Wolverhampton: i dettagli

Wallace sarebbe diretto verso la Premier League

Wallace non rientrerebbe più nei piani di Simone Inzaghi. Il difensore brasiliano è alla ricerca di una nuova avventura con una nuova casacca. Jorge Mendes, il procuratore dell’ex Monaco, sta cercando la soluzione migliore per il proprio assistito. Come riporta Il Tempo, il classe ’94 sarebbe diretto verso l’Inghilterra, precisamente al Wolverhampton. Nelle casse della Lazio dovrebbero entrare 6 milioni (4 più 2 di bonus). Il giocatore potrebbe così mettersi alla prova con un campionato nuovo come la Premier League e il club biancoceleste continuerebbe a sfoltire la rosa. Una cosa è certa, la prossima stagione Wallace non sarà più un giocatore biancoceleste.