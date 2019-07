Calciomercato Lazio, i dubbi di Durmisi: Besiktas o Marsiglia?

Riza Durmisi ha dei dubbi per quanto riguarda il proprio futuro

Riza Durmisi, esterno danese della Lazio, era dato per partente ma ancora non si ha certezza della prossima destinazione dell’ex Betis. La società laziale stava per accettare l’offerta di 6 milioni di euro del Besiktas ma è sorto un problema non da poco. Come riporta Il Tempo, il classe ’94 avrebbe rifiutato la destinazione turca. Il numero 14 biancoceleste vorrebbe andare al Marsiglia, che però non è disposto a spendere così tanti soldi. Nei prossimi giorni si avranno sicuramente altre novità, la Lazio ha assolutamente bisogno di sfoltire la rosa e il danese, insieme a Wallace, è uno dei principali indiziati.