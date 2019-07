Calciomercato Lazio – Cercasi attaccante, da Petagna a Llorente: ecco tutti i nomi

Calciomercato Lazio, la sorpresa potrebbe arrivare dall’attacco: da Petagna a Llorente, ecco tutti i nomi che piacciono a Tare

Calciomercato Lazio – Un’eventuale conferma di Felipe Caicedo non escluderebbe l’arrivo di un’altra punta, soprattutto se dovesse partire un calciatore fisico come Milinkovic. Questa è l’idea che sta prendendo piede in casa Lazio. Come riporta Il Messaggero, il preferito di Inzaghi resta Andrea Petagna. La Spal lo appena riscattato e lo valuta almeno 20 milioni, cifra troppo alta per il ds Tare che sta guardano altrove. In Italia piace anche Leonardo Pavoletti, ma anche lui ha una valutazione elevata. Il nome nuove è quello di Fernando Llorente, il 34enne avrebbe le giuste caratteristiche richieste da Inzaghi. In questo momento è svincolato dopo l’esperienza al Tottenham. L’unico problema resta l’ingaggio, visto che in Premier percepiva 4 milioni a stagione.