LIVE Calciomercato Lazio – Si cerca una sistemazione per Wallace e Durmisi. Sull’attacco…

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 26 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

LIVE Calciomercato Lazio – Di seguito tutte le trattative del 26 agosto 2019.

ESUBERI – Ci sono Wallace e Durmisi in lista partenza. I due giocatori sono fuori dai progetti tecnici della Lazio. Per quando riguarda il difensore brasiliano, il suo agente Jorge Mendes è a lavoro per trovargli una destinazione gradita. Difficili le ipotesi Benfica, Valencia e Monaco. Non è escluso che, qualora non si riuscisse a vendere, il giocatore potrebbe ritornare in rosa. Per Durmisi le richieste non mancano: sembrava fatta con il Fenerbahce per un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 5 milioni, ma la trattativa non è più decollata. L’esterno piace in Spagna e Danimarca ed entro la fine del mercato potrebbe salutare.

ATTACCO – Nonostante la conferma di Caicedo, Inzaghi vuole una terza punta per completare il reparto. La società farà di tutto per accontentarlo, ci sarà tempo fino al 2 settembre (data di chiusura del calciomercato). I nomi sono sempre gli stesso: Sanabria, Babacar, Hassan, Simeone e Okaka. Quasi sfumata la pista Llorente (molto vicino al Napoli), concorrenza alta anche per Nikola Kalinic. Per Cosgrove dell’Aberdeen ci sono smentite, mentre Petagna sembra destinato a restare alla Spal. Resta viva l’ipotesi Edouard del Celtic.

CAICEDO – Fumata bianca vicina per il rinnovo di contratto: nelle prossime 48 ore è atteso l’annuncio ufficiale. L’attaccante firmerà fino al 2022 (I DETTAGLI dell’operazione).