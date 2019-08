UFFICIALE – Lazio, depositato il contratto di Shehu

La Lazio ha depositato ufficialmente in Lega Calcio, il contratto di Florent Shehu, classe 2002 che giocherà con la Primavera di Menichini

La Lazio ha ufficialmente definito l’acquisto dell’esterno classe 2002 Florent Shehu. L’esterno offensivo proveniente dal Levante, si sta allenando con la Primavera già da qualche giorno.

PROFILO – Shehu è un esterno mancino che ama partire da sinistra, abile nel dribbling. E’ già stato convocato nella nazionale Under 17 Svizzera. Un altro ottimo rinforzo per la squadra di Menichini, che non vuole recitare il ruolo della semplice comparsa. Un mercato oculato anche in Primavera per la Lazio, attesa dall’anno del rilancio dopo il ritorno nella massima serie.