LIVE Calciomercato Lazio: salta il trasferimento di Wallace in Premier League. In uscita anche Durmisi

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative dell’8 agosto che riguardano la squadra biancoceleste

AGGIORNAMENTO ORE 18.10 – E’ arrivata il gong finale in Premier League. Il calciomercato è chiuso e purtroppo arriva una brutta notizia per la Lazio: non si è concretizzato il trasferimento di Wallace al Wolverhampton. La Football Association non ha concesso la proroga di 24 ore, questo perché molto probabilmente la trattativa tra la Lazio e il club inglese non era ai dettagli. Ora Jorge Mendes dovrà trovare una nuova sistemazione al suo assistito.

LIVE Calciomercato Lazio – L’occhio del ciclone è pronto a cambiare obiettivo. Tra poche ore in Inghilterra chiuderà i battenti la finestra dei trasferimenti, il d.s. Igli Tare così potrà iniziare a ragionare sulle ultime mosse in entrata con la (quasi totale) consapevolezza della permanenza di Milinkovic-Savic. Sono ore decisive comunque per alcuni affari anche in uscita. Ecco tutte le trattative di giornata:

FOFANA – Si allontana Fofana. Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile trasferimento del centrocampista a Roma, ma l’Udinese avrebbe in programma uno scambio con Parigini del Torino. A riportare la notizia è Tuttosport.

WALLACE – Come per Sergej, anche il difensore brasiliano aspetta segnali importanti dalla Premieri League. Il Wolverhampton aspetta di ottenere l’autorizzazione per il tesseramento del calciatore dalla Football Association. Altrimenti Jorge Mendes dovrà cambiare i propri piani.

DURMISI – Discorso in continua sviluppo tra la Lazio e il Fenerbahce. I turchi offrono al momento 2.5 milioni di euro, mentre i biancocelesti ne chiedono almeno 3.5 per la stretta di mano.

PATRIC – Il terzino spagnolo piace a Fiorentina e Benfica, ma alla fine la società potrebbe anche decidere di confermarlo. In questa fase di ritiro estivo il tecnico Simone Inzaghi lo sta provando molto spesso. E’ considerato un jolly difensivo.

