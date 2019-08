Milinkovic, in Premier si chiude il calciomercato: ipotesi rinnovo più vicina

In Inghilterra mancano poche ore alla chiusura del calciomercato: a questo punto è sempre più probabile che Milinkovic resti alla Lazio. La società pronta a proporre il rinnovo di contratto

Il gioiello più caro e custodito con maggior cura in casa Lazio è sicuramente Sergej Milinkovic-Savic. Le mosse di calciomercato del d.s. Tare dipendono tutte dalla sua eventuale cessione. Oggi in Inghilterra la finestra dei trasferimenti verrà chiusa, quindi il Manchester United è dunque costretto a defilarsi da ogni discorso. Una pretendente importante che lascia il tavolo delle trattative e scarica ogni responsabilità a Real Madrid e Paris Saint Germain. La situazione mette in difficoltà l’entourage del giocatore, visto che fino a ieri i maggiori passi in avanti erano stati fatti con i Red Devils. Oggi bisognerà ripartire da capo.

IPOTESI RINNOVO – L’affare si aggira intorno ai 90 milioni di euro, ma difficilmente potrà trovare conclusione in queste ultime settimane di mercato. Nessuno infatti si è ancora presentato con una reale offerta. La Lazio così si sta sempre più convincendo della sua permanenza: come riporta il Corriere dello Sport, il presidente Lotito è pronto a far lievitare l’ingaggio di Milinkovic, inserendo vari bonus che gli permetterebbero di percepire una cifra quasi doppia rispetto a quella attuale (3 milioni di euro).

