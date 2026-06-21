Protti, sparite le sciarpe: gesto vergognoso contro il ricordo dell’ex attaccante della Lazio

Igor Protti resta ricordato con affetto da tutti, ma il murales dello Zar resta senza le sciarpe dei tifosi. La ricostruzione del vile atto

Un episodio doloroso ha colpito il ricordo di Igor Protti a Bari. Come riportato da Pianetabari, nelle scorse ore sarebbero sparite numerose sciarpe biancorosse depositate dai tifosi nei pressi del murales dedicato all’ex attaccante della Lazio, scomparso nella notte tra giovedì e venerdì dopo una lunga malattia. Un gesto che ha lasciato amarezza tra i sostenitori baresi, accorsi in questi giorni in Via Mazzitelli per rendere omaggio a una figura amatissima.

Il piccolo altarino nato spontaneamente dopo la notizia della scomparsa dello Zar si presenta ora molto più spoglio. Quelle sciarpe rappresentavano un segno d’affetto, memoria e riconoscenza verso un calciatore capace di lasciare un’impronta profonda nella storia del Bari e nel cuore della tifoseria.

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Protti, un atto vile nel luogo del ricordo

La sparizione delle sciarpe ha trasformato un luogo di raccoglimento in una scena di grande tristezza. L’omaggio dei tifosi era nato in modo semplice e sincero, attraverso simboli biancorossi lasciati davanti al murales per salutare Igor Protti un’ultima volta. Proprio per questo, quanto accaduto assume un peso ancora più forte.

Non si tratta soltanto della sottrazione di oggetti, ma di un gesto che colpisce il valore emotivo di quel tributo. In un momento segnato dal dolore, la città aveva scelto di unirsi attorno al ricordo dello Zar, riempiendo quel punto di affetto, sciarpe e messaggi.