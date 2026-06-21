Giménez seguito dalla Lazio! Sfuma la pista? Forte l’interesse dell’Orlando City

Santiago Giménez è uno dei nomi presenti nel taccuino del Ds della Lazio! Ostacoli in vista: l’Orlando City preme

Le dinamiche del calciomercato estivo sanno essere imprevedibili, spostando gli equilibri geografici delle trattative in un battito di ciglia. Nelle ultime ore, i fari dei principali operatori si sono accesi sul destino professionale del centravanti del Milan Santiago Giménez, reduce da un’annata sportiva decisamente travagliata all’ombra di San Siro. Il calciatore ha manifestato una forte determinazione a riscattarsi e a ritrovare la brillantezza dei giorni migliori, ma i costi proibitivi dell’operazione continuano a rappresentare un enorme ostacolo per le pretendenti italiane sul campo.

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Le idee di Gennaro Gattuso per Santiago Gimenez

Le grandi manovre per assicurarsi le prestazioni del ragazzo vedono in prima fila Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese ha inserito il nome del messicano in cima alla propria lista dei desideri, considerandolo il tassello ideale per il proprio scacchiere tattico insieme a un altro profilo di rilievo come Lorenzo Lucca, anch’egli considerato in uscita dal Napoli. Tuttavia, i sogni di gloria delle compagini nostrane rischiano di infrangersi di fronte alle pretese economiche del club meneghino per liberare il calciatore e siglare un nuovo contratto.

Il piano di Orlando City per Santiago Gimenez

La minaccia più concreta per il futuro europeo della punta arriva direttamente dagli Stati Uniti. Secondo quanto emerso, la franchigia dell’Orlando City è piombata con decisione sul giocatore della nazionale messicana. I dirigenti americani hanno formulato una proposta allettante, decisi a sbaragliare definitivamente la concorrenza internazionale. La franchigia della Florida sta infatti pianificando un investimento colossale per regalare ai propri tifosi un tandem d’attacco fantastico.

Sfuma la pista della Lazio per Santiago Gimenez

Il prepotente inserimento della compagine della Major League Soccer allontana in modo quasi definitivo le speranze della Lazio. La dirigenza capitolina ha monitorato a lungo la situazione legata al centravanti dell’AC Milan, ma la prospettiva di vederlo giocare oltreoceano in coppia con un totem come André-Pierre Gignac sta prendendo rapidamente quota. Con il club americano pronto a soddisfare le alte pretese economiche della società proprietaria del cartellino, la pista biancoceleste si fa sempre più impervia, riducendo al lumicino le chance di vedere il bomber calcare ulteriori palcoscenici della nostra Serie A.