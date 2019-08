Calciomercato Lazio, Wallace al Wolverhampton: bonus di 24 ore per chiudere la trattativa

Calciomercato Lazio – Segnali positivi nell’affare che porterebbe Wallace al Wolverhampton: la società inglese ha 24 ore di bonus per la firma

Una notizia positiva arriva dall’Inghilterra. Tramite una comunicazione ufficiale della Football Association le società inglesi avranno 24 ore in più rispetto al previsto (quindi fino alle 18 di domani) per definire gli ultimi dettagli e chiudere con più calma le operazioni in fase di svolgimento. Uno spiraglio di positività per la Lazio: la società biancoceleste spera che il Wolverhampton riesca così a sistemare tutte le questioni burocratiche per l’acquisto di Wallace.

