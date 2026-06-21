Gila spinge Ratkov sul mercato? Lucca cambia i piani della Lazio

Petar Ratkov potrebbe lasciare la Lazio dopo soli sei mesi nella Capitale! Il suo futuro è legato a quello di Mario Gila e Lorenzo Lucca

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più caldi del mercato della Lazio. I contatti con il Napoli proseguono e il club campano starebbe studiando nuove soluzioni per provare ad avvicinare la società biancoceleste. L’ultima idea porta al nome di Lorenzo Lucca, che potrebbe essere inserito come contropartita tecnica nell’operazione per arrivare al difensore spagnolo.

Uno scenario che, se dovesse prendere corpo, avrebbe conseguenze importanti anche sulla costruzione dell’attacco laziale. La Lazio, infatti, deve muoversi con attenzione tra entrate e uscite, cercando formule sostenibili per finanziare il proprio mercato (a saldo zero) e allo stesso tempo non indebolire ulteriormente la rosa.

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Lucca può cambiare i piani offensivi biancocelesti

L’inserimento di Lorenzo Lucca nei discorsi tra Napoli e Lazio rappresenterebbe una variabile significativa. Il centravanti potrebbe offrire alla squadra biancoceleste un profilo diverso nel reparto offensivo, aumentando fisicità, presenza in area e alternative nelle rotazioni.

La valutazione non riguarda soltanto il valore tecnico del giocatore, ma anche l’equilibrio complessivo dell’operazione. Se il Napoli dovesse realmente spingere per inserire Lucca come contropartita, la Lazio sarebbe chiamata a capire se questa soluzione possa compensare, almeno in parte, l’eventuale sacrificio di Gila!

Ratkov verso l’uscita se arriva un nuovo attaccante

L’eventuale arrivo di Lucca spingerebbe sempre più verso la cessione di Petar Ratkov. L’attaccante serbo, arrivato a gennaio dal Salisburgo, non è riuscito a imporsi e non ha trovato la continuità necessaria per diventare un riferimento del reparto offensivo.

Per il classe 2003 non mancherebbero comunque le richieste, soprattutto dalla Bundesliga, dove il suo profilo fisico e la sua giovane età continuano a suscitare interesse. Una sua cessione permetterebbe alla Lazio di liberare spazio e, soprattutto, di incassare risorse utili per finanziare altre operazioni in entrata.

Il futuro tra Gila, Lucca e Ratkov

Il mercato biancoceleste passa inevitabilmente dalle cessioni. La possibile partenza di Gila, l’idea Lucca come contropartita e il futuro di Ratkov sono tasselli collegati dello stesso mosaico. La Lazio deve trovare il giusto equilibrio tra necessità economiche e competitività tecnica.

La trattativa con il Napoli resta da seguire con grande attenzione. L’inserimento di una contropartita può rendere l’operazione più articolata, ma anche più interessante per tutte le parti. In questo quadro, Ratkov rischia di diventare il sacrificato principale: una sua uscita potrebbe aprire nuovi margini di manovra e accelerare la costruzione della nuova Lazio.