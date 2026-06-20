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Tacconi: «I giovani non hanno la fame! Non devono pensare solo ai soldi» – VIDEO

Published

3 ore ago

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Muratore e Tacconi

Stefano Tacconi, ex portiere della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni in esclusiva per i colleghi di JuventusNews24

A margine del prestigioso evento “Storie di Serie A” a Carrù, organizzato da Nicolò Bono all’interno del calendario della rassegna “Piacere Carrù”, lo storico ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Juventusnews24. Le sue parole:

RINASCITA DEL CALCIO ITALIANO – «Sono argomenti delicati per il calcio italiano che attraversa un periodo non bello. Non siamo andati ai Mondiali, questo sicuramente deve portare una rivoluzione generale. Bisogna tornare un po’ indietro a dei valori importanti che si sono persi per strada. Cerchiamo di avere le persone giuste nel posto giusto cercando di cambiare il calcio italiano. Questo potrebbe portare a un profitto».

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CONSIGLIO ALLE NUOVE GENERAZIONI – «Non pensare ai soldi, oggi c’è il Dio Denaro. Oggi i ragazzi di 18 anni hanno un milione in banca ma non la fame necessaria per crescere e fare esperienze importanti».

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