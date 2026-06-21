Liberali piace alla Lazio, concorrenza totale per il talento del Catanzaro: la Juventus prova lo scatto

Liberali Lazio, i biancocelesti entrano nella corsa per il gioiello del Catanzaro sul quale ci sono diverse società di Serie A. Ecco cosa filtra

La Lazio guarda anche al mercato dei giovani talenti e tra i nomi finiti nel mirino ci sarebbe quello di Mattia Liberali, trequartista del Catanzaro seguito da diversi club di Serie A.

Come riportato da Calciocatanzaro, anche la società del presidente Claudio Lotito si sarebbe iscritta alla corsa per il giocatore. Per i biancocelesti si tratterebbe di un’operazione in linea con la volontà di monitorare profili di prospettiva, anche se il margine di manovra resta legato alle condizioni economiche e alla necessità di muoversi con attenzione sul mercato.

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Liberali, il Catanzaro deve resistere agli assalti delle big

Il Catanzaro è consapevole dell’interesse crescente attorno a Liberali. Il talento giallorosso ha attirato l’attenzione di molte società e il rischio di un’asta è concreto. La dirigenza calabrese dovrà valutare con grande lucidità eventuali proposte, cercando di tutelare il valore del giocatore e allo stesso tempo capire se ci siano le condizioni per trattenerlo ancora.

Per la Lazio, il nome di Liberali rappresenta una pista interessante ma complicata. I biancocelesti devono infatti fare i conti con una concorrenza ampia e con la necessità di costruire operazioni sostenibili, soprattutto in una fase in cui il club sta valutando anche soluzioni a costo contenuto.

Liberali, Juventus avanti: Como, Bologna, Cagliari e Sassuolo osservano

La concorrenza è particolarmente forte. Su Mattia Liberali ci sarebbe soprattutto la Juventus, la quale ha avvito dei contatti con il Catanzaro. Non solo Juve, però. Anche il Como resta al lavoro per individuare talenti italiani da inserire nel proprio progetto. Sulle tracce del giocatore ci sarebbero inoltre Bologna, Cagliari e Sassuolo, tutte società interessate a profili giovani, tecnici e con margini di crescita importanti.

Liberali Lazio, pista difficile ma da monitorare per Lotito

Per la Lazio, la strada che porta a Liberali non appare semplice. La presenza di tante squadre rende l’operazione complessa, soprattutto se la Juventus dovesse realmente accelerare in maniera decisiva. Tuttavia il club biancoceleste resta vigile, pronto a capire se nelle prossime settimane potranno aprirsi spiragli.

Il mercato dei giovani spesso si decide sui tempi, sulla progettualità e sulla capacità di garantire un percorso credibile. Liberali è un nome che intriga, il Catanzaro sa di avere tra le mani un profilo molto seguito e la Lazio osserva: la corsa è aperta, ma la concorrenza è già spietata.