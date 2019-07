LIVE Calciomercato Lazio: ore decisive per Lazzari e Vavro. Tare di nuovo su Laxalt

LIVE Calciomercato Lazio: news e aggiornamenti in tempo reale sulle trattative del 1 luglio che riguardano i biancocelesti

LIVE Calciomercato Lazio / Dopo i colpi Adekanye e Jony, la Lazio sta provando a chiudere in tempi brevi le operazione con Spal e Copenaghen per Lazzari e Vavro. Resta in bilico anche il futuro di Cataldi, nei prossimi giorni le parti si incontreranno per cercare di trovare un’intesa per il rinnovo.

AGGIORNAMENTO ORE 12.20 – In casa Lazio torna di moda Laxalt. L’uruguaiano, attualmente impegnato in Copa America, ha congelato ogni decisione relativa al suo futuro anche se sembrerebbe essere tentato dall’ipotesi capitolina. Il Torino ha fatto un sondaggio per lui, ma ad oggi i biancocelesti sono in pole (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 10.03 – Non solo Lazzari, la Lazio prova a chiudere anche l’operazione per portare Vavro nella Capitale. Le trattative tra i biancocelesti e il Copenaghen sono andate avanti anche nelle ultime ore. Un intermediario della Lazio è in Danimarca per cercare di convincere i dirigenti danesi ad abbassare le loro pretese economiche. Come riporta Il Corriere dello Sport, il Copenaghen parte da una base di almeno 13 milioni di euro, mentre la dirigenza biancoceleste vorrebbe chiudere tra i dieci e gli undici: 9 milioni cash più 1,5 di bonus facilmente raggiungibili. (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 09.46 – La Lazio prova a chiudere l’operazione Lazzari. La trattativa tra il club capitolino e la Spal va avanti ormai già da diverse settimane. L’accordo tra i biancocelesti e il giocatore è già stato trovato, mentre manca quello con la Spal. Il club di Ferrara chiede 15 milioni per il cartellino di Lazzari, mentre i biancocelesti hanno provato ad inserire diverse contropartite nella trattativa, da Patric a Palombi, passando per Djavan Anderson. Ma alla Spal l’unico giocatore che interessa veramente è Alessandro Murgia. Come riporta Il Corriere dello Sport, il passaggio dell’ex Primavera alla Spal non sarà slegato a quello di Lazzari. (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 09.29 – Il Siviglia è ancora sulle tracce di Luis Alberto. Lo spagnolo vorrebbe restare ancora nella Capitale, ma un’eventuale offerta ufficiale da parte del club andaluso lo farebbe sicuramente vacillare. L’arma in più per il Siviglia in questo momento è Lopetegui, che ha già allenato Luis Alberto ai tempi della Nazionale spagnola. Il fantasista in questi giorni durante le diverse interviste non ha mai nascosto il suo amore per il Siviglia e non ha escluso un eventuale approdo in terra iberica già in questa sessione di mercato. Allo stesso tempo però Inzaghi ha chiesto alla dirigenza che almeno uno tra Luis Alberto e Milinkovic resti alla Lazio. (CLICCA QUI PER L’ARTICOLO COMPLETO)

AGGIORNAMENTO ORE 09.02 – Resta ancora tutto da scrivere il futuro di Danilo Cataldi. La dirigenza biancoceleste e Inzaghi non hanno mai nascosto la crescita del centrocampista romano, mentre lo stesso Cataldi resterebbe a vita con la maglia della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport, tutto si deciderà prima della partenza per Auronzo. Il diesse Tare incontrerà Giuseppe Riso, agente del calciatore, per trovate la definitiva intesa per il rinnovo. C’è ancora una piccola distanza tra le parti. L’entourage del giocatore chiede un milione di euro a stagione, mentre la Lazio offre poco meno. Un distanza non impossibile da colmare e su cui le parti dovranno lavorare nei prossimi giorni.