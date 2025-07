Lazio, quattro volti nuovi nello staff di Sarri: di chi si tratta. Ecco chi coadiuverà il tecnico in questa difficile nuova stagione

Mentre la prima, intensa settimana del ritiro a Formello volge al termine, la Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere la sua forma definitiva non solo in campo, ma anche e soprattutto fuori. Il tecnico toscano, noto per la sua meticolosità, ha definito l’equipe di lavoro che lo affiancherà nella prossima stagione. Salvo sorprese dell’ultimo minuto, lo staff tecnicoche sta guidando la preparazione dei biancocelesti dal 14 luglio sarà quello ufficiale per l’intera annata.

Come riportato da Il Messaggero, il gruppo sarà composto da undici elementi, un mix strategico tra uomini di assoluta fiducia del “Comandante” e alcuni innesti mirati per portare nuove energie.

Il nucleo storico, la vera guardia pretoriana di Sarri, è confermatissimo. Al suo fianco ci sarà ancora il suo vice Giovanni Ianni, supportato dall’assistente tecnico Mario Pasqui. Il cruciale lavoro sulla condizione fisica sarà affidato ai preparatori atletici Davide Losi e Davide Ranzato, mentre la cura dei portieri resterà nelle mani esperte della coppia formata da Massimo Nenci e Cristiano Viotti.

A questo gruppo di fedelissimi si sono aggiunte tre figure promosse dall’interno del mondo Lazio, a testimonianza della volontà di valorizzare le risorse del club. Si tratta del preparatore atletico Marco Fugalli, proveniente dalla squadra Primavera, di Lorenzo Fedeli, ex vice della Lazio Women, e del match analyst Enrico Cicchetti, promosso dall’Under 16 maschile.

L’unica vera novità proveniente dall’esterno è quella di Michele Beoni, che si unisce al gruppo con il ruolo di assistente tecnico. Beoni arriva da un’esperienza come allenatore della Juniores Nazionale del Poggibonsi e completa un team di undici professionisti scelti da Sarri per dare l’assalto alla nuova stagione.