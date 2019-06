Luis Alberto: «Calciomercato? Tutto può succedere, ma con la Lazio…»

Calciomercato Lazio – Luis Alberto è ritenuto incedibile dalla società biancoceleste. Lo spagnolo però strizza l’occhio al Siviglia

E’ diventato ormai un tiro e molla tra Luis Alberto e la Lazio. Il tecnico Simone Inzaghi ritiene lo spagnolo un elemento fondamentale per la propria squadra e, dopo essersi confrontato col calciatore, ha chiesto alla società di ritenerlo incedibile. Detto, fatto. Ma in realtà solo all’apparenza. Il n°10 infatti continua a richiamare l’attenzione del Siviglia. Ai microfoni di Canal Sur Television, queste sono state le sue dichiarazioni: «Ho un gran rapporto con Lopetegui. L’ho avuto più volte in Nazionale e so come lavora, mi piace. E’ sicuramente un allenatore che conosce le mie caratteristiche. Futuro? Bhe, vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio». Il club andaluso incassa l’ennesimo segnale di gradimento, è comunque consapevole di non ricevere alcuno sconto dal presidente Lotito.

