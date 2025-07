Calciomercato Lazio, Sarri potrebbe perdere quel grande attaccante. Ecco l'indiscrezione dei biancocelesti - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: l’Olympiakos su Cancellieri, la cessione può sbloccare il mercato. La situazione

Il Calciomercato Lazio potrebbe presto registrare un nuovo movimento in uscita. Matteo Cancellieri, esterno offensivo rientrato dal prestito all’Empoli, è finito nel mirino dell’Olympiakos. La notizia arriva dalla Grecia, dove il portale To10 segnala l’interesse concreto del club biancorosso nei confronti del giovane talento italiano. Anche se al momento non sono arrivate offerte ufficiali a Formello, i contatti esplorativi potrebbero presto trasformarsi in una vera e propria trattativa.

L’Olympiakos è alla ricerca di rinforzi per le fasce offensive e guarda con attenzione al mercato italiano, già battuto con successo nella scorsa stagione quando mise sotto contratto il difensore Lorenzo Pirola. Il profilo di Cancellieri, che abbina velocità e duttilità tattica, sembra rispondere alle esigenze del club greco. La Lazio, dal canto suo, è disposta a valutare la cessione, soprattutto alla luce della necessità di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi.

Il nome di Cancellieri è uno dei tanti in uscita da Formello in questa fase del Calciomercato Lazio, dove la priorità resta quella di fare cassa e rientrare nei parametri economici fissati dalla Lega Serie A. L’indice del costo del lavoro allargato, da portare entro la soglia dello 0,8 entro il 30 settembre, impone scelte mirate e cessioni intelligenti. Ogni partenza diventa strategica per permettere al club di tornare operativo sul mercato già a gennaio.

Nonostante il potenziale mai completamente espresso, Cancellieri rappresenta una risorsa di mercato che può ancora garantire un ritorno economico. Un’eventuale partenza verso l’estero, soprattutto in un campionato competitivo come quello greco, potrebbe rilanciare il giocatore e offrire alla Lazio un’opportunità per reinvestire nel rinforzo della rosa.

Il Calciomercato Lazio è quindi entrato in una fase decisiva: le prossime settimane saranno fondamentali per definire chi resterà e chi partirà. La situazione di Cancellieri è emblematica della strategia adottata dal club, sempre più attento a valorizzare le uscite per costruire una base solida in vista del futuro. Se l’interesse dell’Olympiakos dovesse concretizzarsi, potrebbe essere uno dei primi tasselli per una Lazio più sostenibile e competitiva.