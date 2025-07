Calciomercato Lazio, quel giocatore ritorna alla corte biancoceleste. Svelato il suo futuro! - Lazio News 24

Calciomercato Lazio: Fares torna dal prestito, ma un nuovo addio in Grecia è vicino. La situazione attuale

Il Calciomercato Lazio entra in una fase delicata per quanto riguarda il futuro di Mohamed Fares. Il terzino algerino, tornato a Formello dopo la sua esperienza in prestito al Panserraikos, si trova ora al centro di una situazione in bilico. Nonostante il rientro, è ormai chiaro che il suo percorso con la maglia biancoceleste potrebbe essere vicino alla conclusione.

Secondo un aggiornamento del 17 luglio riportato dal Corriere dello Sport, Fares ha rifiutato due proposte arrivate dalla Grecia: una dall’Asteras e l’altra dal Paok. Le trattative si sono arenate principalmente a causa di un mancato accordo sull’ingaggio richiesto dal calciatore. Questo stallo rischia di complicare la sua permanenza in biancoceleste, ma è probabile che la situazione si sblocchi a breve.

Nel contesto del Calciomercato Lazio, la posizione di Fares è particolarmente delicata. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026, il che rende urgenti decisioni da parte della società. Le opzioni sul tavolo sono due: o la Lazio lo cede nuovamente in prestito per un’altra stagione, con la speranza che riesca a rilanciarsi in attesa della naturale scadenza del contratto, oppure decide di vendere il calciatore a una cifra simbolica per alleggerire il bilancio e liberare una casella in rosa.

La scelta di ricollocare Fares nel mercato estero, soprattutto in Grecia, rappresenta una strada percorribile e forse la più logica. Le squadre elleniche hanno già mostrato interesse concreto, e la Lazio preferirebbe trovare una soluzione che permetta al giocatore di trovare spazio altrove, considerato che al momento non rientra nei piani tecnici di Maurizio Sarri.

In ottica Calciomercato Lazio, la società continua a lavorare anche su altri fronti per rinforzare la rosa, ma la risoluzione del caso Fares sarà importante per poter liberare risorse economiche e di rosa in vista delle prossime mosse. La speranza è che nelle prossime ore si possa arrivare a un’intesa, evitando così ulteriori complicazioni.

In conclusione, il futuro di Fares appare sempre più lontano da Roma, con un ritorno in Grecia come scenario più probabile. Resta da vedere se il giocatore accetterà una delle offerte per rilanciare la propria carriera lontano dalla Lazio, permettendo così al club di chiudere rapidamente questa vicenda di mercato.