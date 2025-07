Noslin fa ricredere Sarri? Mau ha intravisto questa cosa. Retroscena sulla valutazione che fa il tecnico del suo esterno offensivo

Nel ritiro pre-campionato della Lazio, una delle sorprese più interessanti riguarda Tijjani Noslin. Partito quasi come un esubero nelle gerarchie iniziali, l’attaccante olandese sta scalando posizioni nella considerazione di Maurizio Sarri, che ora vede in lui un potenziale inaspettato da poter sfruttare nel corso della stagione. Lo spiega Il Messaggero.

Inizialmente, il tecnico toscano non sembrava convinto, etichettando Noslin come un “giocoliere”, un giocatore forse troppo incline all’estetica e poco alla concretezza richiesta dai suoi rigidi schemi tattici. Ora, però, la visione è cambiata. Sarri ha intravisto doti tecniche e fisiche importanti e si è messo in testa di “addestrarlo”, di sgrezzare il suo talento per renderlo un’arma efficace al servizio della squadra. Di conseguenza, a priori, il giocatore non è più considerato sul mercato.

La vera chiave di questa rivalutazione è la sua grande duttilità tattica. Durante gli allenamenti, l’olandese è stato provato con buoni risultati in più ruoli del fronte offensivo: non solo come esterno nel tridente, ma anche come trequartista. Complice uno stop temporaneo di Taty Castellanos, è stato schierato persino come prima punta, ruolo in cui ha sorpreso positivamente lo staff tecnico mostrando “buon movimento” e capacità di attaccare lo spazio.

Questa polivalenza lo candida a diventare un prezioso jolly per la formazione della Lazio. Al momento, Sarri non intende “liberare” nessuno e ha bloccato ogni possibile operazione del calciomercato Lazio in uscita per l’attacco. La strategia è chiara: attendere la fine della preparazione per fare un bilancio completo e definire le gerarchie. Il futuro di Noslin, che sembrava lontano da Roma, è ora un capitolo tutto da scrivere e potrebbe regalare a Sarri una soluzione tattica in più.