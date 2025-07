Abbonamenti Lazio, dati incredibili: ora si punta a questo record. Ecco quali sono i fattori che stanno scatenando l’entusiasmo dei tifosi

Nonostante un’estate iniziata in un clima di contestazione, la passione del popolo laziale sta travolgendo ogni polemica. La campagna abbonamenti della Lazio per la nuova stagione è un successo travolgente, con numeri in continua e costante crescita. L’ultimo dato ufficiale parla di quasi 24.500 tessere sottoscritte, un traguardo che testimonia l’incrollabile fede dei tifosi e che è destinato a salire ulteriormente, con il consueto picco atteso a ridosso della chiusura.

A confermare l’andamento eccezionale sono i dati analizzati dal Corriere dello Sport. Già alla chiusura della fase di prelazione si era registrato un segnale fortissimo: 19.386 abbonamenti, un dato nettamente superiore rispetto ai 12.200 dello scorso anno nello stesso periodo. Questo numero non solo ha quasi doppiato il precedente, ma si pone in linea con l’anno del record dell’era Lotito, quando furono vendute 30.333 tessere. In quella stagione da primato, la fase di prelazione si chiuse a quota 20.000. L’attuale trend, quindi, alimenta la speranza concreta di poter eguagliare e forse superare quel risultato storico.

Ma quali sono i fattori che stanno incentivando questa incredibile corsa all’abbonamento? Il primo, e più importante, è senza dubbio l’effetto Sarri. Il ritorno del “Comandante”, un allenatore che ha creato un legame viscerale con la tifoseria, ha riacceso l’entusiasmo e la fiducia nel progetto tecnico.

Un altro elemento decisivo è il calendario. La programmazione del derby contro la Roma già alla quarta giornata è un dettaglio cruciale. Questa vicinanza non consentirà alla società di riaprire la campagna abbonamenti dopo le prime partite di campionato, creando di fatto un’urgenza per chi vuole assicurarsi un posto per la stracittadina. A questi si aggiungono motivi più pratici: il timore di molti tifosi di non ritrovare il proprio posto abituale all’Olimpico e, non ultimo, il vantaggio economico. Sottoscrivere l’abbonamento, infatti, risulta una scelta conveniente a prescindere dal numero di partite a cui si assisterà.