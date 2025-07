Lazio, Sarri cambia modulo? Sta sperimentando questo a Formello. Il tecnico biancoceleste starebbe esplorando soluzioni alternative

La prima settimana del ritiro estivo della Lazio a Formello sta per concludersi, ma l’intensità del lavoro non accenna a diminuire. Sotto lo sguardo attento di Maurizio Sarri, la squadra prosegue con doppie sedute giornaliere, alternando lavoro atletico al mattino e approfondimenti tattici al pomeriggio. Ed è proprio dal fronte degli schemi che, nell’ultima seduta, sono emerse le prime, interessanti novità della nuova stagione.

Il dogma tattico del tecnico toscano non è in discussione: il 4-3-3 resta il modulo prediletto e il sistema di riferimento su cui si fonda l’identità della squadra. Tuttavia, Sarri sta già dimostrando di voler esplorare delle varianti per rendere la sua Lazio più imprevedibile e duttile nel corso delle partite. Un segnale importante in tal senso, come riportato dal Corriere dello Sport, è arrivato da un colloquio tra l’allenatore e Pedro, in cui si è discusso proprio di ruoli e possibili alternative tattiche.

La prova concreta di questa apertura è arrivata durante le esercitazioni di ieri, quando Sarri ha schierato a sorpresa una squadra con il 4-2-3-1. In questa inedita disposizione, il ruolo chiave di trequartista alle spalle della punta è stato affidato a Fisayo Dele-Bashiru, le cui doti di inserimento e forza fisica sembrano perfette per quella posizione. A coprirgli le spalle, in mediana, agiva una coppia di grande sostanza ed esperienza formata da Mattéo Guendouzi e Matías Vecino.

Questa variante non è stata un semplice esperimento a vuoto, ma è stata testata in una partitella contro una formazione schierata con il classico 4-3-3. È ancora presto per trarre conclusioni definitive, ma è chiaro che Sarri stia valutando un “piano B” concreto, una soluzione tattica diversa da poter utilizzare a stagione in corso per sorprendere gli avversari e sfruttare al meglio le caratteristiche dei suoi giocatori.