Calciomercato Lazio: rifiutata nuova offerta per Castellanos. Ma a gennaio può dire addio per quella cifra, Il Taty è incedibile solo per ora

Con il ritorno del “Comandante” Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio, le gerarchie dell’attacco biancoceleste sono state riscritte. Nella mente del tecnico, la nuova punta di diamante è Boulaye Dia, una scelta che ha inevitabilmente relegato Valentín “Taty” Castellanos a un ruolo di potenziale alternativa. Una situazione che non è passata inosservata all’attaccante argentino, il quale, forse intuendo il sorpasso nelle preferenze del tecnico, ha iniziato a guardarsi intorno, flirtando apertamente con i brasiliani del Flamengo.

Il club di Rio de Janeiro ha fatto sul serio, trasformando l’interesse in un vero e proprio assalto di mercato. Inizialmente, sul tavolo del presidente Lotito e del ds Fabiani è pervenuta un’offerta da 25 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente. La dirigenza laziale ha eretto un muro, rifiutando di negoziare. Non pago, il Flamengo ha rilanciato quasi subito, alzando la posta fino a 30 milioni, ma la risposta da Formello non è cambiata: Castellanos non si muove.

La ragione di questa inflessibilità è puramente strategica e dettata dalle contingenze. Con il mercato in entrata di fatto bloccato a causa delle normative Covisoc sull’indice di liquidità, la permanenza dell’argentino è considerata fondamentale. Privarsi di lui ora significherebbe togliere a Sarri una preziosa alternativa in attacco, lasciando il solo Dia a sostenere il peso del reparto per i prossimi mesi. La sua cessione creerebbe un vuoto che la società, al momento, non avrebbe la possibilità di colmare. Lo scrive il Messaggero.

Tuttavia, la porta non è chiusa per sempre. La strategia della Lazio è quella di rimandare ogni discorso all’inverno. Se nella sessione di gennaio la situazione finanziaria dovesse sbloccarsi, consentendo alla società di operare sul mercato, allora la cessione di Castellanos potrebbe essere riconsiderata per finanziare l’acquisto di un sostituto. E qui entra in gioco il grande sogno di Sarri: Lorenzo Insigne. Il “Comandante” continua a mantenere vivi i contatti con il suo ex pupillo ai tempi del Napoli. L’attaccante, attualmente svincolato, sarebbe disposto ad attendere pazientemente fino a gennaio pur di riunirsi con il suo mentore, rappresentando la soluzione ideale, tecnicamente ed economicamente, per il futuro dell’attacco laziale.

È chiaro, al momento Mau non “libera” nessuno, perché vuole almeno arrivare alla fine della preparazione prima di fare un iniziale bilancio. Ma se più avanti Castellanos s’impuntasse per la cessione e arrivassero offerte da 40 milioni di euro, potrebbe essere tolto il veto. Va comunque racimolato denaro per arrivare alla trimestrale del 30 settembre con i conti in ordine e ottenere lo sblocco agli acquisti per gennaio. Non bastano i contratti scaduti e gli incassi di Tchaouna e Casale per sistemare il bilancio.